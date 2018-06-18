Kaçak sincaplara el konuldu

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Taşkent Doğa Parkı'ndan verilen bilgiye göre, 16 Haziran Cumartesi akşamı Lefkoşa Fuar alanındaki bayram yerinde, şans oyunlarında hayvanların ödül olarak bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda el konulan sincaplar, soruşturma tamamlanana kadar sağlık kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması için Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildi.





Taşkent Doğa Parkı Veteriner Hekimi Ayda Aktolga tarafından ilk muayeneleri yapılan sincapların 2 tanesinin yavru olduğu, yetişkin olan 1 tanesinin de kuyruğunun kopuk olduğu tespit edildi.Genel sağlık durumları iyi olan hayvanlarin iç ve dış parazit ilaçları verilerek karantinaya alındıkları belirtildi.