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Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerini altı ilçede etkin bir şekilde sürdürüyor.

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:01
Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak

1 Ocak ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde 1286 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edildi ve Daire tarafından 4.732. 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi tarafından 1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında ise, ülke genelinde 533 inşaat teftiş edildi.

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne kayıt dışı işçilik ile ilgili yapılan 1314 şikayet, Daire tarafından işleme alınarak takip edildi. Aynı tarihlerde yapılan denetimlerde, 1286 kayıt dışı işçi tespit edilerek 4.732. 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında; 1 Ocak 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde kayıt dışı işçiliğe yönelik yapılan denetimlerde 766 kaçak işçi tespit edildi, 635 şikayet işleme alınarak teftiş edildi ve 240 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Yılın ikinci yarısında, 1 Haziran 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında ise , Daire tarafından kayıt dışı işçiliğe yönelik ülke genelin yapılan denetimlerde 520 kaçak işçi tespit edilirken, 670 şikayet takibe alınarak Çalışma Dairesi tarafından denetlendi. İş Sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise 293 inşaat teftiş edildi.

1 Haziran- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından kayıt dışı olarak tespit edilen 520 işçiye 1.768. 000 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Kaçak yaşamla mücadele için denetimler ülke genelinde artacak

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimler 2020 yılında da artarak devam edecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren, ” İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, ” Risk Değerlendirme Tüzüğü” ile “İş Sağlığı ile Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü” çerçevesinde, inşaatlar başta olmak üzere, tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri etkin olarak sürecek.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
KaçakHaberKKTC
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(Bir dost) 2019-12-23 14:27:46

KKTC herşeyde olduğu gibi MALESEF inşaat sektöründede siyasi parmaklar olduğu için Şantiyelere yapılacak denetimlerde önceden haberler gelir

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(BIR DOST) 2019-12-23 14:33:01

KKTC de herşeyde olduğu gibi inşaat sektöründede torpil ve ahbap işleri dönmektedir.
Devlet tarafından yapılan denetimlerde önceden şantiyedekilerine haber gelir. Ve etraf toparlanır herkea iş güvenliği moduna geçer çalışma izinsizler eve yollanır ve sonra denetimciler gelir

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