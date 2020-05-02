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Kaçak yollardan girdiler 4 gün boyunca gizlendiler

"İtiraf içerikli gönüllü ifade verdi"

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:42
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Kaçak yollardan girdiler 4 gün boyunca gizlendiler

Güney Kıbrıs’ta cinayet işledikleri gerekçesi ile aranan ve yasadışı yollardan ülkemize gelen zanlılar Vahit El Mustafa ve Talat El Halaf'ı ülkemize giriş yaptıktan sonra ikametgâhında sakladığı iddiası ile tutuklanan zanlı Muhammet Özmen tutuklanarak Bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Muhammet Özmen’in 11 Nisan 2020 tarihinde Güzelyurt Gayretköy’de meydana gelen 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 10 Nisan 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’ta meydana gelen cinayet meselesinden dolayı aranan Suriye uyruklu Vahit El Mustafa ve Talat El Halaf’ın Güney Kıbrıs’tan gelip Güzelyurt’a bağlı Gayretköy’de tespit edilemeyen, 1 derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzey Kıbrıs’a geçmelerine yardımcı olduğu ve konu şahısları 4 gün boyunca evinde gizlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar Vahit El Mustafa, Talat El Halaf’ın 30 Nisan 2020 tarihinde Mağusa'da tespit edilerek tutuklandıklarını ve ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde huzurda bulunan zanlının kendilerini alıp evinde sakladığını beyan etmeleri üzerine zanlının da alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlı Muhammed Özmen’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin diğer zanlıların ifadeleri ile birlikte teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek bu aşamada zanlının diğer zanlılar ile davaların birleştirilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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