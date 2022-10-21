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Kaçak zanlı cezaevine gönderildi

KKTC'de 507 gündür kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı mahkemede.

21 Ekim 2022 Cuma 15:18
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Kaçak zanlı cezaevine gönderildi



KKTC'de 507 gündür kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, huzurda bulunan zanlı Aaron Kalamba Kimwanga (E-23) KKTC'de İkamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.10.2022 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de tespit edilen Sanık Aaron Kalamba Kimwanga’nın yapılan muhaceret kontrolünde 507 gündür K.K.T.C'de İkamet İzinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmiş olup suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının K.K.T.C'ye 31.03.2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

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