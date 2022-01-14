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Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı S.B, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ocak 2022 Cuma 14:05
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Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.

Gencer 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lefkoşa CÖŞ şubesi tarafından yapılan operasyonda organize sanayi bölgesinde Lefkoşa’da sakin Şaban KORKMAZ ve Göktuğ Pehlivan’ın işletmeciliğini yaptığı FishWorld Trading isimli iş yerine ait Girne Turizm limanından KKTC’ye giriş yapan zanlı S.B'nin kullanımında bulundurduğu RC 612 plakalı Daf marka buzluklu kamyonda gümrük memurları huzurunda yapılan aramada gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu Al fakher marka 1 kg’lık nargile tütünü ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, 300 adet Mhpharma Clenbuterol 40 mcg hapları ve 280 adet Mhpharma Tren Acetate 100 mg vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı maddenin gümrüğe deklare edilmediğinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı

. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın bağları olmadığı belirlendiğini ve serbest kaldıklarını söyledi. Polis, zanlı S.B'nin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan emarelerin 619 bin 220 TL değerinde olduğunu söyledi. Polis, edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini ancak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek turist statüsündeki zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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