Kaçaklar 15 gün cezaevine gönderildi

Havadis Gazetesi'nden Devrim DEMİR'in haberine göre, KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yapan ve Girne Turizm Limanı’nın otoparkında şüpheli hareketleri üzerine görevli polisler tarafından yapılan kimlik sorgusunda kaçak oldukları tespit edilerek tutuklanan Hikman Abdo ve Mohammad Ali Al Osman aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerine alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Ülkeye nasıl girdiklerini söylemediler

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlılar Hikman Abdo ve Mohammad Ali Al Osman’ın “KKTC’ye kanunsuz giriş” suçundan tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların 3 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı otopark alanında tutuklandıklarını söyledi.

Soyel, zanlıların yapılan muhaceret kontörlünde ülkeye giriş çıkışları olmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Abdo ve Osman’ın ülkeye nasıl geldikleri konusunda polise ifade vermediklerini kaydeden Soyel, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların yargılanmadan kaçmasını engellemek için tutuklu yargılanmalarını talep etti.