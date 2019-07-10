Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Kaçaklar 2 gün tutuklu kalacak!

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:40
Kaçaklar 2 gün tutuklu kalacak!

Girne’de ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını tespit edilerek tutuklanan Ümit Atman, Beytullah Özer, Omar Faruk, Abdul Hasan, Mohammed Mahbubur Rahman, Gülnavaz Khan, Muhammad Faysal, Muhammad Fadullah, Madassar Iqbalm, Shahıd Abbas ve Najas Husdaın dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis,  7-9 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları esnasında ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek yakalanan zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlılar Ümit Atman’ın 3 Mayıs 2019, Beytullah Özer’in 1 Ekim 2005, Omar Faruk’un 20 Haziran 2016, Abdul Hasan’ın 11 Eylül 2014 ve Mohammed Mahbubur Rahman’ın 12 Haziran 2018 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarını, diğer 6 zanlı ile ilgili de muhaceret kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Polis, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılmasını değerlendirerek, bu süreçte poliste 2 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nipo 2019-07-10 20:37:19

Dövmeli gözlüklü gösteriş meraklısı polislerimiz ahaaa.
ama süper bilgili bida göbek önda haa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fasa Fiso 2019-07-10 23:57:52

KKTC için Dingo'nun ahırı benzetmesi yapacam Dingo'ya ayıp olacak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
YDÜ’de Cuma günü iki kişisel sergi birden...
YDÜ’de Cuma günü iki kişisel sergi birden...
Üstel, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Üstel, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Polisten sıkı denetim
Polisten sıkı denetim

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim