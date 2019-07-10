Kaçaklar 2 gün tutuklu kalacak!

Girne’de ülkede ikamet izinsiz kaldıklarını tespit edilerek tutuklanan Ümit Atman, Beytullah Özer, Omar Faruk, Abdul Hasan, Mohammed Mahbubur Rahman, Gülnavaz Khan, Muhammad Faysal, Muhammad Fadullah, Madassar Iqbalm, Shahıd Abbas ve Najas Husdaın dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 7-9 Temmuz tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları esnasında ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilerek yakalanan zanlılar hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlılar Ümit Atman’ın 3 Mayıs 2019, Beytullah Özer’in 1 Ekim 2005, Omar Faruk’un 20 Haziran 2016, Abdul Hasan’ın 11 Eylül 2014 ve Mohammed Mahbubur Rahman’ın 12 Haziran 2018 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz bulunduklarını, diğer 6 zanlı ile ilgili de muhaceret kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Polis, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar aleyhinde ihraç işlemlerinin başlatılmasını değerlendirerek, bu süreçte poliste 2 gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi.