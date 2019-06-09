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Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

09 Haziran 2019 Pazar 14:39
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün önceki akşam düzenlediği huzur operasyonunda izinsiz ikamet ettikleri belirlenen 6 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, zanlıların Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda zanlılar Sena Ram (E-55-Hindistan),  Qaıser Amnan (E-32-Pakistan), Hikmet Ak (E-35-TC) , Mahmut Aslan (E-38-TC),  Hüseyin Şişlioğlu (E-45-TC) ve Mehmet Baburhan’ın (E-45-TC) KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini ve suçüstü tutuklandıklarını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını, zanlıların ikamet adreslerinin ve KKTC’de bulunma amaçlarının araştırılacağını söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Huzur OperasyonuKaçaklarPolisTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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umit tekin 2019-06-09 15:27:01

Bence bu ulkenin 4 te 1 kacaktir.

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Doğru Söz 2019-06-09 17:08:46

Dingonun ahırı burası! Bunlara ikamet sağlayanlar daha uzun hapis cezası almalı! Kaçak işçi çalıştıranlar da. Zeki Çeker da gitti artık daha çok kaçak işçi. Boş verin, bitti bu film. Hep serbest. The END

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