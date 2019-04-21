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Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak

21 Nisan 2019 Pazar 13:37
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlılar Muhammad Usman Ashraf ve Gurpreet Singh nöbetci askerler tarafından tutuklandı. Polise teslim edilen zanlılar dün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili olguları aktardı. Taşlı 20 Nisan 2019 tarihinde saat 23.07 raddelerinde, Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar Mohammed Usman Ashraf ve Gurpreet Singh’in Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada Nöbetci askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını ve polise teslim edildiğini söyledi. Polis zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş oldukları gönüllü ifadede suçlarını kabul ettiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KaçakHaberKKTC
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