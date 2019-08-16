Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da yapılan polis kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı -Md Rafiqul Islam, Abiola Abdulazeez Qazeem ve Akıb Javed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:27
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç,  huzurda bulunan zanlıların 15-16 Ağustos tarihinde Lefkoşa, genelinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı Islam, hasta olduğunu söyledi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, ayrıca zanlı 1’in doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi. 


 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prodromu: Bir şeyler değişebilir gibi görünüyor
Prodromu: Bir şeyler değişebilir gibi görünüyor
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi çalışmalarını sürdürdü
KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu
KTÖS, hizmet içi kurslarla igili önerilerde bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim