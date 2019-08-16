Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlıların 15-16 Ağustos tarihinde Lefkoşa, genelinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılacağını belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı Islam, hasta olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Süleymanoğlu, ayrıca zanlı 1’in doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.



