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Kaçaklar polise sığınıp ülkelerine dönmek istedi

01 Ekim 2019 Salı 16:40
Kaçaklar polise sığınıp ülkelerine dönmek istedi

(Kamalı Haber) - KKTC’de kaçak olarak kalan zanlılar Subrata Malllık ve Nurul İslam tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlılar Subrata Malllık ve Nurul İslam’ınAdli Şube’ye gelerek,   K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunduklarını ve ülkemelerine dönmek istediklerini beyan ettiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Sennaroğlu,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

  • Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer’in, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Anahtar Kelimeler:
KaçakHaber
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