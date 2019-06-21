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Kaçaklar poliste tutuklu kalacak!

21 Haziran 2019 Cuma 20:22
Kaçaklar poliste tutuklu kalacak!

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kalan 14 kişi dün Girne’de Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, Girne’de 14-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edilerek yakalandıklarını söyledi. Kermeoğlu, Sami Ullah Ghulam Abbas Azad’ın 2016,Suny Sahota’nın 2018, Bilal Sarwar’ın 2016, Abu Bakar Sıddık’ın 2016, Suman Mıah 2016,Hazrot Ali 2016 , Muhammad Masum Mıah, Khasif Shamel ve Togerr Bashır’ın 2017 yılından beridir ülkede kaçak kaldıklarını söyledi. Polis, önceki gece tutuklanan zanlılar Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın da 2017 yılından beridir kaçak kaldığını ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın 3 gün diğer zanlıların da 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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