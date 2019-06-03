Kaçaklar tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta ülkemizdeki kayıt dışı yaşama yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan 10 kaçak dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, zanlılar Muhammad Waseem, Ali Nawaz, Ali Danısh, Md Anower Hosaın, Mohammad Raju, Mohammod Mızanur Rahman, Ruhul Amın, Md Shohidul Islam, Bharmeet Sıngh ve Ali Çor’in 31 Mayıs’ta 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta zanlıların 2016 ile 2019 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlıların ayni gün tutuklandığını, belirterek mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.