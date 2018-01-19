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Kaçan araç sürücüsü yakalandı

Obinna Stanley Agbodike (E-25) bugün Lefkosa’da bir ikametgahta tespit edilerek tutuklandı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:00
Kaçan araç sürücüsü yakalandı
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Polis Basın Subaylığı'nın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde Yakın Doğu bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında olay yerinden kaçan araç sürücüsü Obinna Stanley Agbodike (E-25) bugün Lefkosa’da bir ikametgahta tespit edilerek tutuklanmıştır. Obinna Stanley Agbodike, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılmış ve adı edilen davası gorulene değin bir ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Kaza ,13Ocak 2018 tarihinde 07.30 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı boyunca MA 681 plakalı aracı Fuar Kavşağı istikametine doğru kullanan meçhul sürücü seyrettiği yolun üzerinde bulunan sağa virajlanan kısma geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Atatürk Spor Salonunun park alanını çevreleyen demir korkuluklara çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Chantelle Gamuchirai MAVUNGA (K-23) kaldırılmış olduğu YDÜ Acil Servis’te görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alınmış ve aracın kayıtlı mal sahibi olan Chukwunwıke Ernest OKEKE (E-27) tutuklanmıştı.

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