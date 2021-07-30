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Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!

Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.H, M.A.S, A.M, M.İ ve E.T teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:23
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Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Vahim Zarar, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.H, M.A.S, A.M, M.İ ve E.T teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç 23 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli'de bulunan Concorde Lojmanlarında zanlıların konu ikametgâhta kalmakta olan B.H'yi Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımıyla ilgili konuşup, Lefkoşa' da bulunan Concorde Hotel'e götürmek maksadıyla kullanımında oldukları Henüz tespit edilemeyen plakası meçhul araca alıp, hotel'e götürmeyip Girne'ye doğru sürüp adı edileni zorla alıkoyup B.H'yi "Seni dövecem, öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunup, Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada zanlılar E.H ve E.T'nin,B.H' nin sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi.

Zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirten Polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, zanlılar E.H ve E.T'nin, 25’er bin TL nakit teminat yatırması, diğer üç zanlının 12 bin 500’er TL yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları ve birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 

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