Kaçış yolları işe yaramadı

Trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır sorun yaşanan Gönyeli Çemberi için hazırlanan projenin ilk etabı olan kaçış yollarının açılışı 15 Eylül’de yapıldı. Ancak, haftanın ilk günü ile birlikte Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sorunu aşılmadı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren Lefkoşa’ya doğru yola çıkan Girne, Güzelyurt ve Mağusa’daki vatandaşlar Gönyeli Çemberinde yine trafik yoğunluğuna takıldı
Havadis Gazetesi
5 yaşında bir çocuğa sorsak bu sorunu ne çözer diye üst geçit şart der. manşet üstüne manşet görünce şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım bu ülkede üst geçitlere karışı alerji mi var bir işi ya düzgün yapın yada hiç ellemeyin yazık harcanan paralara.
Kullanmayı bilmediklerindendir...yakında öğrenecekler ve rahatlaycak trafik...polis da ışıklarda yardımcı olması lazım.dr fazıl küçük kavşaklarına başlanırsa çok iyi olacak...!
yahu bekleyin 1 hafta 10 gün ondan sonra yorum yapın
Türkiyede ve güney kıbrısta ya da avrupada araba kullananlar bilir 3 şerit kullanmayı.şimdi herkes yavaş yavaş alışacak.
Lefkoşa çevre yolu bitince çok rahat olacak.