Kaçış yolları işe yaramadı

Trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır sorun yaşanan Gönyeli Çemberi için hazırlanan projenin ilk etabı olan kaçış yollarının açılışı 15 Eylül’de yapıldı. Ancak, haftanın ilk günü ile birlikte Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sorunu aşılmadı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Lefkoşa’ya doğru yola çıkan Girne, Güzelyurt ve Mağusa’daki vatandaşlar Gönyeli Çemberinde yine trafik yoğunluğuna takıldı