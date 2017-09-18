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Kaçış yolları işe yaramadı

Gönyeli Çemberi kaçış yolları 15 Eylül’de açıldı ancak kaçış yolları işe yaramadı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:04
Kaçış yolları işe yaramadı

Trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır sorun yaşanan Gönyeli Çemberi için hazırlanan projenin ilk etabı olan kaçış yollarının açılışı 15 Eylül’de yapıldı. Ancak, haftanın ilk günü ile birlikte Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sorunu aşılmadı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Lefkoşa’ya doğru yola çıkan Girne, Güzelyurt ve Mağusa’daki vatandaşlar Gönyeli Çemberinde yine trafik yoğunluğuna takıldı

Havadis Gazetesi

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Yorumlar
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vatandaş 2017-09-18 15:23:21

5 yaşında bir çocuğa sorsak bu sorunu ne çözer diye üst geçit şart der. manşet üstüne manşet görünce şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım bu ülkede üst geçitlere karışı alerji mi var bir işi ya düzgün yapın yada hiç ellemeyin yazık harcanan paralara.

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Yurttaş 2017-09-18 16:20:57

Kullanmayı bilmediklerindendir...yakında öğrenecekler ve rahatlaycak trafik...polis da ışıklarda yardımcı olması lazım.dr fazıl küçük kavşaklarına başlanırsa çok iyi olacak...!

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İNSAN 2017-09-18 18:14:07

yahu bekleyin 1 hafta 10 gün ondan sonra yorum yapın

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Yusuf söyler 2017-09-19 10:23:26

Türkiyede ve güney kıbrısta ya da avrupada araba kullananlar bilir 3 şerit kullanmayı.şimdi herkes yavaş yavaş alışacak.
Lefkoşa çevre yolu bitince çok rahat olacak.

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