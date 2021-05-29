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Kaçtım!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:45
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Kaçtım!

O, O’nun dedikodusunu yapmış!

Aman Tanrım!

Yargımız eleştirilmiş!

Sahi, neden isminle açıklama yapmadın ki?

“Açık ve de seçik” derdi Turgut Özal!

Evet, açık ve de seçik, ismini yaz, öyle ihbar et!

Değilse, yazdıkların sadece şaka!

-*-*-

UBP’ymiş!

CTP’ymiş!

Amaaaan!

-*-*-

Sedat Peker açıklama yaptı mı?

Yapmadı!

Bugün yok!

Ama pazara bekleniyor!

-*-*-

Kapılar açıldı mı?

Açılmadı!

Özledik Güney’i gezmeyi!

Trodos’ta kahve içmeyi!

Baf’ı!

Larnakaa’da denize girmeyi!

-*-*-

Offf!

Başka?

Başka ne olsun be abi!

Koronavirüs ne oldu?

İngiltere’de Hint varyantı varmış!

Korku salıyor!

Bizde?

Bizde bayağı azaldı!

Peki bitti mi?

Bilmiyoruz!

Aşı geldi mi?

İngiliz Astra Zeneca var; almaz mısınız?

Ahali korktu!

Peki Sinovac ne alemde?

AB hala tanımamış!

-*-*-

Peki başka?

Başka ne var?

Sigortamız yatırılmamış!

İhtiyat Sandığı ödeneği de!

Peki ne olacak?

Hastaneye gidemeyeceksin!

Offf!

-*-*-

Başka ne var?

Vallahi ne yalan söyleyeyim; çok usandım!

-*-*-

Ve çektim, Limnidi’ye!

Yeşilırmak canım!

Babamın köyü!

Bir yanımda Doğan, öte yanımda Halil!

Ve sevgili eşim…

-*-*-

Ve deniz…

Ve viski…

Ve güneş…

Ve rüzgar…

Ve üşüdük…

-*-*-

Sahi Lefkoşa 35 dereceydi!

Limnidi 24!

Serin…

Güzel…

-*-*-

Lefkoşa mı?

Ankara mı?

Atina mı?

Çözüm mü?

BM mi?

-*-*-

Amaaaaan!

Deniz masmavi…

Güneş pırıl pırıl…

Hava çok güzel…

Ülke muhteşem…

-*-*-

Bıktık usandık sizin saçma sapan “siyaset” saçmalınızdan!

Veya kendi hesabıma söyleyeyim, bıktım usandım!

-*-*-

Çözüm yok!

Çare yok!

Ne var peki?

-*-*-

Evet ne var?

Gereksiz milliyetçilik!

Milliyetçilikten kazanç!

Komik!

-*-*-

Hava nefis!

Rüzgar harika!

Deniz masmavi!

Biraz da tatil!

Biraz da uzak; çirkinlikten, karanlıklardan, karanlık insanlardan!

-*-*-

Limnidi!

Aman; pardon Yeşilırmak canım!

Cennetin KKTC’deki bayiliği mi desem!

-*-*-

Fazla söze gerek yok!

Fazla yazmaya da gerek yok!

Bıktık!

Usandık!

Saçmalıklarınızdan!

Siyasetinizden!

-*-*-

Kaçmak şart!

Uzaklaşmak kaçınılmaz!

Kaçtım!

Limnidi’deyim!

Denizin sesi var kulağımda; siyasetin çirkef kokusu sıfır buralarda!

Son Güncelleme: 29.05.2021 11:09
Anahtar Kelimeler:
Serhat İncirli
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