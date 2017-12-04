Diyalog'tan Çiğdem Aydın'ın haberine göre, Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, personelin maaşlarını 4 aydır ödeyemediklerini söyledi. Maddi sıkıntı ile devraldıkları belediyeyi çalışır duruma getirebilmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Mehmet Kadı, “Çalışanların iki aylık maaşları ödenecektir. Emeklilerin yüzde 20 payları da hesaplarına yatırılacaktır” dedi.

Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlayan Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, 112 personelin aylık maaş giderlerinin 365 bin TL olduğunu söyledi.

Geriye dönük ödenmemiş Sigorta ve İhtiyat Sandığı borcunun çok olduğuna dikkati çeken Kadı. “Bunun hesabını ben de bilmiyorum artık. Belediye kurulduğundan beridir hiç ödenmedi,haliyle borç da birikti” dedi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı’nın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Personeliniz dört aydır maaş alamıyormuş, doğru mu?

Yanıt: Maaşların 4 aydır ödenmediği doğrudur. Maddi sıkıntı ile devraldığımız belediyeyi çalışır bir duruma getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Çalışanların iki aylık maaşları bugün içerisinde ödenecektir. Emeklilerin yüzde 20 payları da hesaplarına yatırılacaktır. Dediğim gibi maddi güçlükler çeken belediyemizi, kalkınabilir konuma getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Şu anda kasamda 250 bin TL bulunuyor. Evet, maaşları geç ödüyorum ama ödenmiyorlar diye bir şey yok.”

Soru: Kaç çalışan var, aylık maaş giderleri nedir?

Yanıt: Toplam 112 tane personelim var ve bu insanların aylık maaş giderleri 365 bin TL’dir. Erenköy Belediyesi olarak devlet katkı payım 417 bin TL’dir. Fakat benim kasama düşen bu katkı payından düşen miktar 10 bin 700 TL’dir. Geriye kalan kısmı Sigorta ve İhtiyat Sandığı gibi birikmiş borçlara gidiyor.”

Soru: Emekliye çıkmayı bekleyen kaç kişi var? Çıkabildiler mi ?

Yanıt: “Şu anda emeklilik bekleyen biri yok hepsi emekliye çıktılar 6 kişiydiler 3 ‘ü de geçmişte vardı ama hepsi emekliye çıktı şimdi. Bu insanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödendi 3’ü İçişlerinden aldı paralarını 6 kişi de tazminatlarını alamadılar henüz. Onların da tazminatları toplam 645 bin TL’dir. Zamanla alacaklar herhalde.”

Soru: Ödenmemiş Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borcu ne kadardır?

Yanıt: “Geriye dönük ödenmemiş borçların hesabını ben de bilmiyorum artık. Belediye kurulduğundan beridir hiç ödenmedi, haliyle borç da bu hale geldi. Devlet katkısı kesilmeye başlayınca 2-3 yıldır ödeniyor. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığına ondan önce hiç yatırım yapılmamış. 15 milyon TL vergi borcu vardır. Gidip konuşacağım şimdi faiz affı var mı?, 7 milyon TL’ye düşer mi? onu da halledeceğiz. Uzun vadeli taksitlendirme yapacağız devlet katkısından kesecekler.”