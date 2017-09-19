Kadın direnince pes edip bırakmışlar...

Devrim Demir

Girne’de hafta sonu bir eğlence mekanında tanıştıkları yabancı uyruklu kadını gideceği yere götürme bahanesi ile araçlarına alan Mustafa Akbey, Hüseyin Ağasoy ve Mehmetali Ateş, A.B. isimli kadınla zorla beraber olmak istedi.

Kadını arabalarına aldıktan sonra gideceği yere değil de Geçitköy’e doğru süren gençler, kadınla rızası dışında birlikte olmak istedi.

Direnen kadının iç çamaşırını yırtarak, vücuduna zarar veren zanlılar, pes ederek, kadını Güzelyurt Terminali’ne bırakıp kaçtılar.

Polise giderek şikayetçi oldu

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve eğlenmek için KKTC’ye giriş yaptığı öğrenilen kadın, Güzelyurt Polis Karakolu’na giderek zanlılardan şikâyetçi oldu.

Eğlence mekânının kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilen zanlılar tutuklanarak, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın yeni olduğuna, olayla bağlantılı bir aracın ve bir kişinin daha arandığını belirterek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Şikâyet üzerine tutuklandılar

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Tahir Mülazimoğlu mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Mustafa Akbey, Hüseyin Ağasoy ve Mehmetali Ateş “zorla alıkoyma”, “darp”, “kasti hasar” ve “cinsel saldırı” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Tahir Mülazimoğlu, olayın 17 Eylül tarihinde Geçitköy’de sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, yabancı uyruklu kadının zanlı Mustafa Akbey’in yönetimindeki FM 077 plakalı araçla Geçitköy’e götürüldüğünü ve burada Akbey, Ağasoy ve Ateş tarafından zorla alıkonulduğunu kaydetti.

Yabancı uyruklu kadının iç çamaşırını yırtarak kadınla birlikte olmaya çalışan zanlıların kadının vücuduna zarar verdiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmaları talebinde bulundu