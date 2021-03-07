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“Kadın emeği ve eşitlikle büyüyoruz”

Northernland Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, kadın emeğiyle yoğrulan bir üretimin önemine dikkat çekti, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda gözetilmesi gerektiğini söyledi.

07 Mart 2021 Pazar 15:09
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“Kadın emeği ve eşitlikle büyüyoruz”

Northernland Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk:

Northernland Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, kadın emeğiyle yoğrulan bir üretimin önemine dikkat çekti, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda gözetilmesi gerektiğini söyledi.

“NorthernLand Group 1999 yılından bu güne, eşitlik ilkesi temelinde büyümesini sürdürdü” diyen Yiğittürk, hem karar alma süreçlerinde, hem de insan kaynaklarının bütününde buna önem verdiklerini söyledi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “Eşitlik, Üretim, Bilgi” anlayışıyla selamladıklarını ifade eden Feriha Yiğittürk, “Her aşamada işini iyi yapan kadın, çalışma hayatının da temel direğidir, üretimin lokomotifidir. 
Bu bilinçle, şirketimiz, bünyesinde her zaman eşitlikçi ve bilgiye dayalı bir sistemi benimsemiştir” diye konuştu.

NorthernLand Group’un ada ekonomisine katma değer kattığını, çok sayıda insana istihdam imkanı ve yeni bir hayat deneyimi sunduğunu anımsatan Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, “Bizler üretmeye, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

Yiğittürk, açıklamasında şunları söyledi:

“Kadın emeğini önemsemeye, eşitlikçi bir anlayışla cinsiyetçiliği değil, bilgi ve beceriyi, yetenek ve adaleti öne çıkarmaya devam edeceğiz. 

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.”

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