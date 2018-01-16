Kadın milletvekilleri mazbatalarını aldı

7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonrası 9 kadın milletvekili Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazandı. Dün itibariyle mazbatalarını alarak vekilliği kesinleşen kadın milletvekillerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Sıla Usar, Halkın Partisi(HP) Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu, Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Yasemin Öztürk,Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'e özel açıklamalarda bulundu.

CTP Milletvekil Sıla Usar:

"‘Ayrıcalıklıların’ değil, ‘tüm toplumun devleti’ hedefi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Sıla Usar gazetemize yaptığı özel açıklamasında yeni yasama döneminde toplumun ihtiyacı olan yasaları yapmak, denetim mekanizmalarını çalıştırmak hedefiyle meclisin en yüksek kapasitede ve verimli çalışması için büyük çaba ortaya koyacaklarını ifade etti. Parti olarak sosyal devletin gereği olan nitelikli, eşit kamusal sağlık ve eğitim hizmetlerinin topluma sağlanmasının öncelikleri olacağını belirten CTP Milletvekili Sıla Usar, sağlık hizmetlerinin güçlenmesi için gerekli yasal çalışmaları ivedilikle ele alacaklarını dile getirdi. Sıla Usar, parti olarak ‘ayrıcalıklıların’ değil, ‘tüm toplumun devleti’ hedefi ile fırsat eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştıran, etkin ve yaygın sosyal hizmet ağlarını ülkenin her yerine taşıyacak çalışmalar yapacaklarını kaydederken, engelli ve dezavantajlı yurttaşların her alanda fırsat eşitliğini ve desteklenmesini savunacaklarını belirtti.

“Toplumun vicdanı olarak hesap soracağız”

Bunların yanında, gıda, iş ve yol güvenliği için gerekli yasal çalışmalara hız vereceklerini söyleyen CTP Milletvekili Sıla Usar, karar alma mekanizmalarında katılımcı, demokratik ve şeffaf olmanın önünü açmak için sivil toplum örgütleri ile yakın temas halinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Milletvekili Usar, KKTC’de ciddi bir veri toplama, verileri değerlendirme eksikliğinin bulunduğunu dile getirirken, bu bağlamda mecliste veriye dayalı, ölçülebilir, hesaplanabilir, sorgulanabilir politikaların geliştirilebilmesini sağlayacaklarını ifade etti. Yolsuzluklara, adaletsizliklere karşı toplumun vicdanı olacaklarını söyleyen CTP Milletvekili Sıla Usar, parti olarak mücadeleyi yükselteceklerini ve hesap soracaklarını dile getirdi. Usar, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon zemininde çözümü için kararlı, kesintisiz, aktif bir mücadele sürdüreceklerini ifade ederken, “Hızlı koşmamız gereken bir maratona başlayacağız.” diyerek, CTP’nin sorumluluğunun bilincinde, toplumun önünü açacak politikalarla, adalet, haysiyet, üretim için göreve hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers:

"Elimi taşın altına koymaya hazırım"

Halkın Partisi(HP) Milletvekili Jale Refik Rogers gazetemize yaptığı özel açıklamasında, hükümet modeliyle ilgili düşüncelerini aktarırken, bu bağlamda yetkiyi verecek makamın Cumhurbaşkanlığı olduğunu ve kararın Cumhurbaşkanı tarafından haftaya verileceğini belirtti. Karardan sonraki sürecin zaman içerisinde görüleceğini kaydeden HP Milletvekili Rogers, dolayısıyla bu konu hakkında bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi. Uzun yıllardır sağlık alanında çalışan bir birey olduğunu belirten Jale Refik Rogers, siyasetin kendisi için yeni bir alan olduğunu ve iki küçük çocuk annesi olarak, yol güvenliğinden gıda güvenliğine, çevre sağlığından insan sağlığına kadar her alanda KKTC'nin kötü durumda olmasından dolayı elini taşın altına koyacağını açıkladı.

"Başarmak bizim elimizde"

Halkın Partisi Girne Milletvekili olarak gerek meclisteki görevinde, gerek meclis dışında Kıbrıs Türk halkınınn günlük yaşamını direkt olarak etkileyen çevre, sağlık, gıda ve yol güvenliği alanlarında çalışmalarına devam edeceğini kaydeden HP Milletvekili Jale Refik Rogers, bunun yanında mecliste bu konularda bekleyen yasalara öncelik verilmesi için çabalayacağını dile getirirken, "Halkımızın bu konularda kendini güvende hissedeceği bir memleket mümkündür ve bunu başarmak bizim elimizdedir." ifadelerini kullandı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

"Daha iyiye gitmek için denetimler arttırılmalı"

Halkın Partisi(HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümet modeli konusunun çok hassas bir konu olduğunu belirterek, mevcut konumda bu konu hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti. Hükümet kurulması halinde meclisten beklentilerinin bulunduğunu dile getiren HP Milletvekili Manavoğlu, seçim sistemi içerisinde yapılması gereken değişiklikler gibi uygulanması gereken projelerin hızlı bir şekilde işleme geçmesini istediklerini söyledi. Bu bağlamda özellikle yolsuzluklar ile alakalı dosyaların üzerine gidilmesi gerekliliğini savunan Gülşah Sanver Manavoğlu, bu gibi sorunların çözülmesinin halkın en büyük isteği olduğunu vurgularken, ilk etapta sırayla ve hızlı yapılması gereken ufak tefek düzenlemeler olduğunu ve sonunda hepsinin toparlanıp bütün yasal düzenlemeleri yapıp, her konuda memleketin daha iyiye gitmesi için gerek kamuda gerekse de özelde denetimlerin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Gerek parti, gerekse de bireysel anlamda meclise koymayı hedefledikleri katkılardan bahseden HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, propaganda sürecinde söyledikleri ifadelerin arkasında olduklarını ve özellikle zaruri ihtiyaçları ve hedefler ile başlayıp devamını da aynı istikrar ile getirmeye çalışacaklarını belirtti. Manavoğlu, kurulacak olan hükümet modelini de içerisinde barındıracak biçimde söz verdikleri birçok şeyi yapıp gerçekleştirme bağlamında yollarına devam edeceklerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Canlatay:

"Muhalefet de yapmayı biliriz"

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay hükümet modeli ile ilgili öngürülerini aktarırken, UBP’nin sandıktan birinci parti olarak çıktığını ve halkın UBP’yi hükümette görmek istediğini belirtti. Ancak partinin hükümete gelmesi bir şekilde engellenirse parti olarak muhalefet yapmayı da bileceklerini kaydeden Resmiye Canaltay, bu konuların tartışılması gereken konular olduğunu dile getirdi. Milletvekili Canaltay, halk kendilerine ne görev verirse versin o görevleri en iyi şekilde yapmaya aday olduğunu belirtirken, bu bağlamda UBP olarak öncelikle parti programında bulunan faaliyetleri işleme geçirmenin yanında Kıbrıs Türk halkının hayatını kolaylaştıracak e-devlet projesini de hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Resmiye Canaltay, kadınların artık ev ekonomisi olduğunu ve gençlerin de hedeflerine doğru gidebilmeleri için eğitim almalarında ülke gerçekleri ile bağdaşacak tercihler yapabilmeleri için projeler geliştireceklerini belirtti.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

"4’lü koalisyon çıkmazlara götürür"

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, hükümet kurulduktan sonra meclisten beklentisinin devleti en iyi şekilde yönetmek olduğunu kaydederken, şu anda UBP’siz 4’lü koalisyon ihtimalinin bulunduğunu ancak bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğini dile getirdi. Öztürk, 2’li koalisyonda bile sıkıntıların oluştuğunu aktarırken, 4’lü koalisyonda daha çok çıkmazlara girileceğini düşündüğünü belirtti.

Böyle bir koalisyon çeşidinin erken seçimden daha iyi bir seçenek olduğunu dile getiren UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, erken seçimin halk tarafından istenmediğini, bunun yanında maddi-manevi olarak insanların bıkmış durumda olduğunu ve partiler için de bu sürecin zor olacağını aktardı.

“Kanser vakalarının artışının önlemi alınmalı”

Gerek parti, gerekse de bireysel olarak hedef ve planları bağlamında açıklamalarda bulunan UBP Milletvekili Öztürk, Hukuk Muhakemeleri Usulü tüzüğünde davanın şekli ve esası yönünde değişmesi, kaldırılması veya yürürlükte olup da uygulanmayan yasaların bulunduğunu kaydederken, daha çok bunları düzeltme yolunda atılım yapacağını dile getirdi. Ülke içerisinde kanser vakalarının grip gibi arttığına dikkat çeken Yasemin Öztürk, bu bağlamda bir komisyon kurulmasının gerekliliğine değinirken, hastalığın sebebinin öğrenilerek onunla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Çevre kuralları hakkında da açıklamalarda bulunan UBP Milletvekili Öztürk, yasa gereği yerlere çöp atmanın yasak olduğunu ancak çöp atanlara herhangi bir cezai işlem uygulanmadığından dolayı herkesin bu yasağı çiğnemeye devam ettiğini dile getirirken, bu gibi projeleri hayata geçirmeyi düşündüklerini kaydetti.