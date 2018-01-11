AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen “Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” 15 Ocak Pazartesi günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre seminere, Bianet Kadın ve LGBTI Haberleri Editörü Çiçek Tahaoğlu konuşmacı olarak katılacak.
“Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” Pazartesi günü yapılacak
“Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” 15 Ocak Pazartesi günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak.
11 Ocak 2018 Perşembe 16:21
AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen “Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” 15 Ocak Pazartesi günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak.