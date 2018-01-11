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“Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” Pazartesi günü yapılacak

“Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” 15 Ocak Pazartesi günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:21
“Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” Pazartesi günü yapılacak
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AB Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen “Kadın, Şiddet ve Medya Semineri” 15 Ocak Pazartesi günü 18.00-19.30 saatleri arasında Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak. 

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre seminere, Bianet Kadın ve LGBTI Haberleri Editörü Çiçek Tahaoğlu konuşmacı olarak katılacak. 

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