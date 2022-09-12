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Kadın voleyboluna yeni soluk; Evimiz Kaymaklı

Başkent’in köklü spor kulübü Küçük Kaymaklı voleybola da adım attı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 19:41
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Kadın voleyboluna yeni soluk; Evimiz Kaymaklı


Evimiz Kaymaklı U16 ve U18 voleybol kadın takımları kuruldu.
Evimiz Kaymaklı ünü KKTC sınırlarını çoktan aşmış olan milli voleybolcumuz Merve Çelebi’ye emanet 
Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Manavoğlu ve Merve Çelebi bir araya geldi ve imzaları attı.
İmza sonrasında konuşan Manavoğlu, Evimiz mağazası sponsorluğunda Küçük Kaymaklı’nın artık kadın voleybolunda da temsil edileceğini ifade ederek, bu adımı atmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Manavoğlu, milli voleybolcu Merve Çelebi’nin kendileri ile birlikte olacak olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu da sözlerine ekledi. 
Milli voleybolcu Çelebi de Evimiz Kaymaklı takımı ile voleybol sporuna yapacakları katkıları düşündükçe heyecan duyduğunu belirterek, yeni voleybolcular yetiştirip ülke sporuna hizmet etmek istediğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BaşkentKüçük KaymaklıSpor
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