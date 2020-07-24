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Kadına cinsel organını gösterdi

Lefkoşa’da aracı içerisinde mastürbasyon yaparken yoldan geçen M.B isimli kadını yanına çağırıp cinsel tacizde bulunan zanlı Tendaımwarı Adıno Chıkosı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Temmuz 2020 Cuma 13:39
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Kadına cinsel organını gösterdi

Lefkoşa’da aracı içerisinde mastürbasyon yaparken yoldan geçen M.B isimli kadını yanına çağırıp cinsel tacizde bulunan zanlı Tendaımwarı Adıno Chıkosı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Tendaımwarı Adıno Chıkosı’nin Cinsel taciz suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23 Temmuz 2020 tarihinde umumi bir yer olan Küçük Kaymaklı’da Asım Sokak’ta FJ 199 plakalı araçla Lefkoşa’da M.B’ye hey hey diye seslenip, yanına gelmesini sağladıktan sonra erkeklik organını çıkarıp mastürbasyon yaparak cinsel taciz suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tespit edilip, şubeye celp edildiğini ve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.07.2020 16:19
Anahtar Kelimeler:
Taciz
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