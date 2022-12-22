KADINA MI YETİYOR GÜCÜN...

Bitmek bilmeyen kadına (İNSANA) şiddet son hızı ile devam ediyor.

Bir insanın kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk ve hayvan. Hiçbiri fark etmiyor. Bir canlının başka bir canlıya hem fiziksel hemde psikolojik şiddet göstermesi kabul edilemez.

*Ayrılmak istiyor... (EN DOĞAL HAKKI)

*İletişim kurmak istemiyor.(EN DOĞAL HAKKI)

*Artık seni istemiyor. (EN DOĞAL HAKKI)

Özel ilişkilerde , başlaması kadar doğaldır Ayrılmak istemesi insanın. Bunu kabullenmek çok zor olmamalı. İnsanların hayatlarımıza girişleri, gibi olmayabilir süreç ve bitmesi gereken yerde bitirmeli insan. Hem kendinize, hemde karşı tarafa verdiğiniz tahribatlar zor geçiyor.

Hepimiz yaşadık bunları "YA BENİMSİN YA TOPRAĞIN) edalarını ve de verdiği sonuçları. Bırakacaksın bitmesi gereken yerde bitmeli her şey. Kimseye göbek bağı ile bağlı değilsiniz. Verdiğiniz gösterdiğiniz fedakarlıkları düşünerek kendinizi cinnet eşiğine getirmenin anlamı yok. İnan ki insanlığınızdan çıkarsınız. Hem kendi psikolojiniz alt-üst olur hemde karşı tarafın.

Tehditler, korkutmalar, rezillikler ile yaşanılmış güzel olan her şeyi de yerle yeksan ediyorsunuz. En önce kendinize olan saygınız bitiyor. Kendinize olan güven sıfırlanıyor. Güçsüz ve çaresiz olarak görünüyorsunuz. Tam o zaman fiziksel güç ile kendinizi savunmaya geçme güdüsü ile bir çuval inciri berbat ediyorsunuz.

Karın, sevgilin, kızkardeşin, annen, baban köpeğin, kedin kim olursa olsun senin bu şekilde insanlara ve hayvanlara fiziksel şiddet uygulama hakkın yoktur. Sen karını sonsuza dek senindir gözü ile bakarak onun hayatına pranga vuramazsın.

Sevgiline "YA BENİMSİN YA TOPRAĞIN" diyemezsin. Verdiğin fedakarlıkları yüzüne vurmaz onlardan güç alarak hayatına el koyamazsın. Kız veya erkek cinsiyet konuşmuyoruz fark etmiyor. Kimsenin evladına elini, dilini, gözünü süremezsin. Kedi köpek kuş fark etmiyor onların canını yakamazsın. Böyle bir hakkın ve yetkin asla yoktur kimse de sana bunu bahşetmedi.

Bir kadına yapılan şiddet ANNELİĞE yapılan şiddettir. Bir çocuğa yapılan şiddet geleceği yok etmektir. Bir yaşlıya yapılan şiddet zulümdür. Bir hayvana yapılan şiddet insanlığın en büyük noksanlığı ve ayıbıdır. Savunmasız hiç bir canlıya yapılamaz. Yok arkadaş senin, benim ötekinin bunu yapmaya HAKKI YOK.

Ülkemizde belli aralıklarla KADINA ŞİDDET boy gösteriyor. Tabi bu haberlere yansıyanlar. Bir de her gün bunu yaşayan var. Konuşamıyor, resimlerini ifşa ederim diye tehdit ediliyor, çocukları göstermem diye tehdit ediliyor. Bunun sonu yok. İşte bu insanların yargı önünde hesap verip para cezası ile değil ibretlik cezalar ile cezalandırılmalı.

Dün yine bir yenisi eklenen şiddet olayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan kişi veya kişiler dışarıda nasıl bir davranış sergileyeceklerinin garantisini kim verebilir? Soruyoruz sizlere birileri bıçaklanıp, silahla vurulup, kaçırlıp, darp edilene kadar bekleyeceğiz mi?

Hiç kimsenin güvende olmadığı bir ülke yolunda hızla ilerliyoruz. Birilerinin doğru dürüst ceza alması için ya ölmesi veya katil olması mı gerekiyor. Dışarıda darp edilen, sessiz kalan, tecavüze uğrayan, yasaklı madde satışı ve içişine zorlanan ne kadar insanımız var acaba?

Bilmiyoruz değil mi?

Evet çünkü caydırıcı cezalar olmadığı sürece bu güç ve rahatlık ile herkes birilerinin canını yakmaya devam ediyor. Gelecekte kız veya erkek çocuklarımızı hangi şiddete meyilli ve maruz bırakacağız bunun bilgisine sahip değiliz.

Yazık çok yazık!

VE SANA GELELİM EYY BEYNİNİ AĞIRLIK OLARAK TAŞIYAN VE KOLUNDAKİ KASLARA GÜVENEN ZAT...

*Gücün bir kadına mı yetiyor?

*Gücün çocuğa mı yetiyor?..

*Gücün yaşlıya mı yetiyor?..

*Gücün hayvana mı yetiyor?..



İstemiyorsan insan gibi gitmesini bileceksin. Artık bitmişse bırakacaksın. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Kimsenin evladınının namusuna, canına kast etmeyeceksin. Sevmiyorsan hayvanlara dönüp bakmayacaksın. Önce sen İNSAN olacaksın, abi, kardeş, baba, eş, partner olacaksın. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmamayı öğreneceksin. Sonra bunu öğreteceksin.

Ve tabi ki en önemlisi EVLADINININ, EŞİNİNİN, SEVGİLİNİN ve de hayatındaki insanların SENİN MALIN olmadığını itraak edeceksin. Fiziksel olarak erkeklerden daha güçsüz olan KADINA, ÇOCUĞA, HAYVANA şiddet değil SEVGİ göstermelisiniz. Bu sizin bu hayattaki en önemli ve birinci görevinizdir. Unutma oğlun katil, kızın kurban olabilir.

KADINLARI ZORLA KENDİ CENNETİNİZE GÖTÜRMEZESİNİZ. BEŞİĞİ SALLAYAN EL DÜNYAYI'DA SALLAR!



KARAKUŞ