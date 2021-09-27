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Kadına Şiddet bitmiyor!

Lefkoşa’da eşini darp eden zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:12
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Kadına Şiddet bitmiyor!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da eşini darp eden zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, olguları aktardı.

Polis, 26.09.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa adresinde ayni yerde sakin zanlının konu ikametgâh içerisinde sözlü tartışmaya müteakip eşi ne sağ eliyle yüzüne tokat atıp, her iki eliyle saçlarını çekip, göğsünden itip yere düşürdükten sonra her iki eliyle iki kez kafasına vurup sol kolunu sıkmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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