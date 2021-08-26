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Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”

 Lefkoşa’da meydana gelen Şiddet tehdidi, Rahatsızlık, Uygunsuz tavır hareket, İthale-i lisanda bulunmak suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:36
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Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da meydana gelen Şiddet tehdidi, Rahatsızlık, Uygunsuz tavır hareket, İthale-i lisanda bulunmak suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet polis memuru Damla Solak, olguları aktardı.

Polis, zanlının Şiddet tehdidi, Rahatsızlık, Uygunsuz tavır hareket, İthale-i lisanda bulunmak suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.15’te oğlunun, “Sen yolunu çizdin. Sen bize karışamazsın” mesajı üzerine ayrılmakta olduğu eşinin ikametgâhının önüne gidip, kapıyı tekmeleyerek “Aç kapıyı şerefsiz” deyip, eşi G.A’ya hitaben, “Çıksın gebertecem” dediğini anlattı.

Polis, üç ifade alındığını ve zanlının TC-KKTC uyruklu olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadına Şiddet
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