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Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...

Alsancak'ta Lotus Park Sitesi park alanı içerisinde eski kız arkadaşına karşı işlediği Vahim Zarar, Darp, Kavga ve Rahatsızlık suçlarında tutuklana zanlı S.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:16
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Kadına şiddet bitmiyor! Eski kız arkadaşını darp etti...
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(Kamalı Haber)

Alsancak'ta Lotus Park Sitesi park alanı içerisinde eski kız arkadaşına karşı işlediği Vahim Zarar, Darp, Kavga ve Rahatsızlık suçlarında tutuklana zanlı S.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile igili olarak şahadet veren polis memuru Olgun Arkan olayla ilgili bulguları aktardı.

Arkan huzurda bulunan zanlının 2 Temmuz 2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Alsancak'ta Lotus Park Sitesi park alanı içerisinde, başka bir erkekle görüştüğü gerekçesi ile Alsancak'ta sakin eski kız arkadaşını sağ eliyle sol kulağına tokat vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis akabinde zanlının olay mahallinde bulunan Karaoğlanoğlu'nda sakin C.Ö'ye olaya müdahale etmek istemesi üzerine yüzüne yumruk atıp burnunun kırılmasına sebep olup vahim ve bedensel zarara uğrattıktan sonra, S.E'nin bir taraf olup, C.Ö'nün bir taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucu vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurup bir kavgada yer alıp, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Olgun Arkan mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını alınacak birçok ifade mevcut olup, bölgede bulunan kameralarında incelenmesi gerektiğini ayrıca müşteki kadının ilk yapılan muayenesinde ve temin edilen doktor raporunda; sol kulağında duyma kaybı ve uyuşukluk hissi olduğu tespit edilerek bir kulak burun boğaz doktoru tarafından muayene edilmesini gerektiğinin altını çizerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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