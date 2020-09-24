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Kadına şiddete 8 ay hapis cezası

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında uzaklaştırma kararı alınan ve eşinin evine zorla girip, onu bıçak zoruyla kaçıran zanlı İ.K, 8 ay hapis cezası aldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 13:38
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Kadına şiddete 8 ay hapis cezası

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında uzaklaştırma kararı alınan ve eşinin evine zorla girip, onu bıçak zoruyla kaçıran zanlı İ.K, 8 ay hapis cezası aldı.

01.06.2020 tarihinde saat 14.30’da zanlının Lefkoşa’da eşi E.K’nin kaldığı apartmanın basamaklarında Lefkoşa Aile Mahkemesi’nden temin edilen koruma emri gereği ayrılma aşamasındaki eşinin yanına 100 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen adı edilenin yanına giderek koruma emrine riayetsizlik edip yine adı edilenin kolundan tutup, “Konuşabilir miyiz? İki dakika konuşalım” diyerek genel rahatsızlık suçunu işlemişti.

Zanlı, 2 Mart 2020 tarihinde ayni müştekiye karşı Ağır bir suç işlemeye teşebbüs,  28 Şubat 2020 tarihinde Sirkat ve Yasalara aykırı şekilde kimliğinden mahrum etme, 15 Mart tarihinde Geceleyin ev açma, Mülke tecavüz, Zorla insan kaçırma, Kanunsuz bıçak taşıma ve şiddet kullanma tehdidi suçlarıyla aleyhine davalar getirilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçlarının toplumda yarattığı infiale ve kişi dokunulmazlığının öneminin altını çizdi.

Kâtip, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, oybirliği ile 8 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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