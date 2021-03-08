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“KADINA ŞİDDETİN VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; kadına uygulanan her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için sürdürülen mücadelenin yanında olduklarını belirtti.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:53
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“KADINA ŞİDDETİN VE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ”

Oğuz, “Kadın bizi dünyaya getiren, hayatını iyi ve kötü gününde paylaştığın eş, evladındır. Kadın hayattır… Hayatımızın her bir noktasında bize cesaretleriyle ilham veren tüm kadınların, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlu olsun” dedi.

Tarih boyunca Türk kadınının hayatın her safhasında mücadele verdiğine de değinen Bakan Oğuz, mesajında “Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde kahraman kadınlarımızın büyük rolü olmuş, Milli Mücadele’de yerlerini almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır” ifadelerine yer verdi. 

Toplumun ve ailenin temel yapı taşı olan kadının, tüm dünyada ve her alanda şiddete maruz kaldığına da dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kadına uygulanan her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için sürdürülen mücadelenin yanında olduklarına dikkat çekerek;  “Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı, ezilmediği, ayrımcılığa tabi tutulmadığı, istismar edilmediği bir dünya hepimiz için mümkün” diye konuştu.

Maliye Bakanı Oğuz, kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi, bireysel hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirilmesi, toplumsal mücadelede daha cesur davranabilmeleri için gerekli teşvik ve desteğin verilmesinin hayati önem taşıdığını da belirtti.

Öte yandan Bakan Oğuz, bakanlığındaki kadın personele çiçek takdim ederek günlerini kutladı. 

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