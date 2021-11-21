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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Yürüyüşü Düzenleniyor

25 Kasım Organizasyon Komitesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşü düzenliyor.

21 Kasım 2021 Pazar 15:30
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Yürüyüşü Düzenleniyor
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25 Kasım Organizasyon Komitesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşü düzenliyor.

Alevi Kültür Merkezi Kadın Komisyonu, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın Sen, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, Kadın Eğitimi Kolektifi’nden oluşan Komite, mücadeleyi yükseltmek için 25 Kasım Çarşamba saat 18:00’de Kumsal Parkı’nda toplanıp yürüyeceklerini açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pandemi koşullarından dolayı eve kapandığımız sürede kadına yönelik şiddetin ciddi oranda artması, yaşanılan ekonomik buhranda en çok yoksullaştırılanların yine biz kadınlar olması canımıza tak etti. Hiçbir zaman dur durak bilmeyen taciz/tecavüz/cinsel istismar/çocuklara yönelik istismar olaylarının ciddi oranda artması ve tüm bunlara rağmen hükümetin hiçbir tedbir almaması, kadına yönelik şiddet karşısında gözlerini kapaması, cinsel yönelim gerekçe gösterilerek yapılan nefret eylemlerine ve inanca dayalı psikolojik ve fiziki şiddete kayıtsız kalıp ortak olması bizler için kabul edilebilir değildir”

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENİYOR

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
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