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“Kadınlar Birliği hem varoluş mücadelesinin bir parçası"

LTB Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni ziyaret ederek, Birliğin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

14 Haziran 2018 Perşembe 10:28
“Kadınlar Birliği hem varoluş mücadelesinin bir parçası"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’ni ziyaret etti.

Mehmet Harmancı’nın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, “LTB, 1958’lerden 2010’a kadar hep iyi ile özdeşleştirilerek anılan, öncü hizmeti veren bir belediyeydi ve bu kötü gidişin bir yerde durması gerekiyordu. Biz belediyeyi 901 personelle devraldık, şu anda 829 personelle çalışıyoruz. 72 kişiyle yolumuzu ayırdık ama o koşullarda verim alınamayan personeli topluma hizmet olarak nasıl değerlendirebileceğimizi de düşündük” dedi. 

Ülkede bir kadın sığınma evinin olmamasının en büyük “utançlardan” biri olduğunu belirten Harmancı,  LTB’nin bu ayıbın silinmesinde öncü bir rol oynadığını ve 2016 Kasım ayından itibaren ülkede Avrupa standartlarında hizmet veren bir Kadın Sığınma Evi olduğunu, Sığınma Evi’ndeki insanlara hem hukuksal, hem psikolojik, hem de eğitim desteği verildiğini kaydetti.

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Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalara 13 personel aktarıldığını ve bugün Engellenemeyen Lefkoşa Birimi’nden 123 kişinin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularında hizmet aldığını anlatan Harmancı, yine Paylaşım Mutfağı sayesinde her gün 167 ihtiyaçlı bireyin evine sıcak yemek götürüldüğünü söyledi.

“30 MİLYONLUK BANKA BORCU KAPANIYOR... BATMIŞ DENİLEN BELEDİYE EN ÇOK KANALİZASYON YATIRIMI YAPAN BELEDİYE OLDU”

Harmancı, şöyle konuştu:

“Bunun dışında 30 milyonluk banka borcu önümüzdeki ay kapanıyor. Bu batmış denilen belediye en çok kanalizasyon yatırımı yapan belediye oldu, 14.500 metre karelik kaldırım yaptık. Geçmişin borcunu ödemek için bankaya her ay ödediğimiz yaklaşık bir milyon TL ile her ay 700 metre kaldırım ve drenaj yapabilirdik…30 yıllık ayıp olan Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerini düzenledik, Gelibolu-Marmara yeni bağlantı köprüsünü yaptık, mezbahanın yine geçmişten kalan 3.8 milyon TL borcunu ödedik ve kısa sürede hizmete girmesini sağlıyoruz. Batırılmış belediye, artık başarılı belediye noktasına geldi, üzerindeki ağırlıklardan kurtuldu. Önümüzdeki dönem Lefkoşalılar için çok daha fazlasını rahatlıkla yapabilecek durumdayız.”

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Son Güncelleme: 14.06.2018 10:41
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