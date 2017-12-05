Kadınlar Birliği’nden Atatürk Anıtı’na çelenk

Birlikten yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı göstermenin çağdaş insan özelliği olduğuna vurgu yapılarak, Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların büyük katkısı olduğu kaydedildi.



Kadınların toplum hayatının her aşamasında etkin rol almasıyla ülkenin gelişiminin hızlandığını, toplumun saygınlığının daha da arttığının kaydedildiği açıklamada, kadınların her meslekte özellikle siyasi hayatta daha etkin yer alabilmelerinin yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getireceği ifade edildi.



Birlik açıklamasında, tüm kadınların, günü kutlandı.