Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106423
ALTIN
157.313
DOLAR
3.8640
STERLİN
5.1876
EURO
4.5738
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

Kadınlar Birliği’nden Atatürk Anıtı’na çelenk

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık Ulu Önder Atatürk’ün kadına seçme ve seçilme hakkı vermesinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

05 Aralık 2017 Salı 14:49
Kadınlar Birliği’nden Atatürk Anıtı’na çelenk
banner10

Birlikten yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı göstermenin çağdaş insan özelliği olduğuna vurgu yapılarak, Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların büyük katkısı olduğu kaydedildi. 

Kadınların toplum hayatının her aşamasında etkin rol almasıyla ülkenin gelişiminin hızlandığını, toplumun saygınlığının daha da arttığının kaydedildiği açıklamada, kadınların her meslekte özellikle siyasi hayatta daha etkin yer alabilmelerinin yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getireceği ifade edildi. 

Birlik açıklamasında, tüm kadınların, günü kutlandı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürgün: “Kıbrıs Türk kadını, toplumsal yaşamda tarihi görevler üstlendi”
Özgürgün: “Kıbrıs Türk kadını, toplumsal yaşamda tarihi görevler üstlendi”
Akıncı değişikliklere imza atmadı!
Akıncı değişikliklere imza atmadı!
Şehit Hüseyin Ruso’da Okul Aile Birliği oluştu
Şehit Hüseyin Ruso’da Okul Aile Birliği oluştu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim