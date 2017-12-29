"Kadınlar koğuşu için risk olacak"

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Karaoğlanoğlu’nda, 27 Ekim tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından evinde yapılan aramada 4 kök hintkeneviri bitkisi bulunan İranlı Sheida Mohammadi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 10 ay hapse mahkûm edildi. Sanığın hepatit B hastası olduğu, cezaevindeki diğer mahkum, tutuklular ve çalışanlar için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan ağır ceza heyetinin oybirliğiyle verdiği kararı Sağer açıkladı.

Sanık, 2 aydır cezaevinde yargılanmayı bekliyordu

Kararda, sanığın evinde 27 Ekim 2017 tarihinde saat 16.30 sıralarında mahkeme emri ile arama yapıldığı ve 18 gram 630 miligram ağırlığına denk gelecek şekilde farklı boylarda 4 kök hintkeneviri bitkisi bulunduğu belirtildi.

Beyoğlu, sanığın bir arkadaşına ait evde kalmaya başladığını, yanında bulunan tohumları ektiğini, düzenli olarak bakımını yaptığını ancak büyümediği için 26 santim uzunluğundaki bitkiyi evin yanındaki dereye attığını söyledi.

Yargıç Sağer, ihbar üzerine yakalanan sanığın ifade verip suçunu kabul ettiğini de belirterek, 2003 yılından beridir KKTC’de yaşayan ve üniversite öğrencisi olan sanığın hintkeneviri bitkisi ziraatı ve tasarrufu suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 10 ay hapse mahkûm etmeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Aksun: Cezaevi gereken önlemi alsın

Kararın açıklanmasının ardından, Mahkeme başkanı Fadıl Aksun iddia edilen Hepatit B hastalığı ile ilgili Cezaevi yönetiminin sanığı gereken tedavisi için hastaneye sevk ederek, gerekli önlemin alınmasına emir verdi.