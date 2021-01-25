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“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla  işbirliği protokolü imzalandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:27
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“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla  işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Meclisi  Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nde gerçekleşen protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı  Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele amacıyla imzalanan protokolün üçüncüsünü imzalamak üzere  hükümet ve ilgili tarafların bir araya geldiğini söyledi. Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddet vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Çağman, ciddi önlemler almak ve bilinçli davranmak amacıyla paydaşlarla ortak hareket etmek adına protokolün önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de , ev içi şiddetten yalnızca kadınların değil, tüm aile fertlerinin etkilendiğine dikkat çekerek,  başarının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti.

Protokolün söylemin eyleme dönüştürülmesi açısından örnek olduğuna işaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,  hep birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı ve birlikte atılacak adımlarla hedeflerin şekilleneceğini söyledi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da  kadına yönelik şiddete karşı Polis Teşkilatı olarak gelen şikayetlerle  her zaman takipte olduklarını ve şiddetle mücadele için  görevlerini layıkıyla yapmaya   hazır olduklarını kaydetti.
        
 

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