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‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi’ protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocuk Köyü Derneği arasında “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:58
‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi’ protokolü imzalandı

Protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter imza koydu.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bir yıl önce kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele amacıyla imzalanan protokolün sona ermesi üzerine hükümet ve ilgili taraflarla yeni protokolün imzalandığını söyledi.

Temel hedefin kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konusunda önleyici tedbirler almak, kurumlar arasındaki irtibatı kurmak ve online sistemle 24 saat bilgileri paylaşmak olduğunu belirten Sucuoğlu, “1 yıllık meyvelerini topladık. Önümüzdeki 1 yılı kapsayacak şekilde tekrarlıyoruz. Protokolle koordineli çalışmayı hedefliyoruz” dedi.
Sucuoğlu, şiddetin hangi düzeyde olursa olsun, tek bir defa bile olsa kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, protokole destek vererek sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadelede eğitimin önemine vurgu yaptı.
Okullarda rehber ve branş öğretmenlerinin verdiği eğitimler, çocuk haklarının çocuklara öğretilmesi ve lise çağında da gerekli bilgilerin verilmesi ile gençlerin yaşamlarına ışık tutulduğunu belirten Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de her tür şiddetin karşısında olduklarını belirtti

Pilli, başarının birlik ve beraberlikten geçtiğine işaret ederek, “bu işbirliği protokolü de buna örnektir. Şiddete karşı da başarılı olacağımıza inancım tamdır. Çünkü paydaşlar bir aradadır” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle ilgili bugüne kadar bazı mihenk taşları bulunduğuna işaret ederek, bunları, LTB Kadın Sığınma evinin hayata geçmesi, poliste ayrı bir birim oluşturulması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dairesinin hayat bulması ve geçtiğimiz yıl imzalanan protokol olarak sıraladı.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da, geçen yıl imzalanan protokolün ardından personel eksikliğine rağmen polis içerisnde kadın şiddet biriminin kurulduğunu ve 1 yılda bin 47 başvuru aldıklarını söyledi.

Manavoğlu, bin 47 başvurunun tamamına sıfır toleransla yaklaştıklarını ve hepsiyle ilgili işlem yapıldığını belirtti.
Birim kurulmadan önce yılda 250 civarında başvuru olduğuna işaret eden Manavoğlu, “bu da polise olan güvendir. Demek ki bu birime ihtiyaç vardı” dedi.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de sosyal konularda profesyonel bir kurum olarak protokolün devamının önemine işaret ederek, sürekliliğin önemli olduğunu söyledi. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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