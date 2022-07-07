Atamayla ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda şöyle denildi; “Bakanlar Kurulu , H(K;N)1111;2017 sayı ve 25.4.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na Başkan olarak atanan ve görev süresi 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren Kadri Bürüncük’ün 11’2022 sayılı Elektronoki Haberleşme (Değişiklik) Yasası uyarınca Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna 6.7.2022 tarihi itibariyle yeniden başkan atanmasına karar verildi.
Kadri Bürüncük, BTHK başkanlığına atandı
KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) başkanlık süresi 1 Mayıs’ta dolan Kadri Bürüncük, bu göreve yeniden atandı
07 Temmuz 2022 Perşembe 23:38
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