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Kadri Fellahoğlu: “LTB 8 yılda çok şey kaybetti”

LTB eski Başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Mart 2022 Salı 10:31
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Kadri Fellahoğlu: “LTB 8 yılda çok şey kaybetti”
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ÖZEL HABER

LTB’nin 8 yıllık süreçte çok şey çok şey kaybettiğini söyleyen Fellahoğlu, “Çöp bile doğru düzgün toplanmıyor. LTB’nin ciddi bir vizyona ihtiyacı var. Doğru dürüş yeşil alan ve yürüyüş alanı yok. LTB dünyanın tanıdığı bir belediye ve AB fonlarından yararlanabilir. Türkiye’den daha iyi alt yapıya dönük destekler alabilir. Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Lefkoşa yaratılabilir. Yollar sıkıntılı, kaldırımlar sıkıntılı. Özürlü vatandaşlarımız Lefkoşa’yı kullanamıyor. Birçok sorun ve sıkıntı devam ediyor. Temel alt yapılarda sıkıntılar var. O yüzden zamanı çok daha iyi kullanarak, farklı bir vizyonla sadece çöp toplamadan ve borçlardan kurtularak daha iyi bir Lefkoşa yaratmak mümkün” dedi. 

Fellahoğlu, “LTB’nin iyi bir vizyon ve stratejiye, gece gündüz çalışacak bir başkana ihtiyacı var. LTB’nin bu halini gördükçe üzülüyorum. LTB’nin geleceği için de gaile duyuyorum. İnsanlar yeni başkanı seçerken dikkat etmeli. Yerel yönetimlerde parti meselelerini bir kenara bırakmak gerekiyor. Çok farklı etkenler de olabiliyor ne yazık ki birileri seçilirken. 2014’te CTP’nin iç meselelerinden faydalanıldı. Lefkoşa, Mağusa, Girne gitti. Bugün Mağusa bitti, Girne’nin ilerlemesi durdu, Lefkoşa’da da sonuç ortadadır. Bilinen siyaseti yerele endekslememek ve onunla birlikte değerlendirmemek gerekir. Eğer bir şehirde çöpler mikrop yuvasıysa, 50 yıl önceki gibi çöpler toplanıyorsa orada bir sorun vardır. Halkımız için doğruları konuşmaya devam edeceğim. Ülkemin daha iyi yönetilmesini ve ve yerel yönetimlerin daha çağdaş bir şekilde yönetilmesini istiyorum. Daha çağdaş kentler yaratılmasını istiyorum. Siyaseti bunun için kullanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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