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Kafa atıp dişini kırdı

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:47
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Kafa atıp dişini kırdı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

16.07.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde H.E.M. (E-27), önceden aralarında sorun bulunan U.A'nın yüzüne kafa vurmak suretiyle dişini kırarak vahim zarara uğratmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, adı edilenin aynı gün saat 06:00 sıralarında, Girne’de bir van aracın arka kısmında muhafaza edilen 150 m uzunluğundaki bakır kabloyu da çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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