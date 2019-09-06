Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

Kafede oğluna bıçak çekti!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir cafeden eve gitmek istemeyen oğlunu bıçakla tehdit eden baba zanlı A. A. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:33
Kafede oğluna bıçak çekti!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, Zanlı A.A.’nın Korkutmak Maksadı ile Kanunsuz Silah Taşıma, Kanunsuz Çakı Taşıma, Tecavüzkâr Alet Taşıma, suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 05.09.2019 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif caddesi üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinin umumi bir yeri olan bahçe kısmına oğlunu alıp eve götürmek istediği gerekçesi ile tasarrufundan bulundurduğu toplam 16 cm ağız uzunluğu 7.5 cm olan sap kısmı olan çakı ile konu bahçeye sağ elinde tutarak girmek suretiyle Korkutmak Maksadı ile Kanunsuz Silah Taşıma, Kanunsuz Çakı Taşıma, Tecavüzkar Alet Taşıma suçlarını işlediğini anlattı. Zanlının KKTC ve TC vatandaşı olduğunu belirten Polis, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 (Kamalı Haber)  

banner22
Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
EL-SEN grevi pazartesi gününe kadar askıya aldı
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Başbakan Tatar AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini’yi kabul etti
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak
Darpçı koca 3 gün tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim