Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

“KAHPESİNİZ! KAHPECE ADAM ÖLDÜRDÜNÜZ!”

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tanıklardan ikincisi Halil Işık mahkemeye çıkarıldı.

30 Eylül 2022 Cuma 19:00
314 Okunma
“KAHPESİNİZ! KAHPECE ADAM ÖLDÜRDÜNÜZ!”



İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, ikinci tanığı mahkemeye dinletti. Tanık olarak mahkemeye çıkarılan Falyalı’nın eski koruması Halil Işık’la suikastı gerçekleştiren eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek ilk kez karşı karşıya geldi.

“ÜZERİMİZE MERMİLER YAĞDI”

Işık, açık ifadesinde, “Olay günü saat 18.30 sıralarında Halil Falyalı’yı otelden aldık, evine doğru yola çıktık. Önde Falyalı’nın makam aracı arkada ben ve diğer koruma arkadaşım Türkistan Gülce Çatalköy’e doğru yol aldık. Çatalköy’e girdiğimizde virajda Mazda Demio marka bir aracın yol ortasında durduğunu gördük. Türkistan Gülce araçtan indi ve duran arabaya bakmaya gitti. Önümüzde duran Halil Falyalı’nın aracını geçtikten sonra sol taraftan ateş edildi, üstümüze mermiler yağmaya başladı” dedi.

“DEMİRTAŞ’IN YÜZÜ GÖRÜNMEYECEK BİR DURUMDAYDI”

Işık ifadesinde, Ben de araçtan çıkıp, çıkmaz sokaktaki bir duvara yaslandım. O esnada civardaki evden bir şahıs çıktı. Ona polisi aramasını söyledim. Ateş devam ederken aracımın yanına gidip 3 el ateş ettim. Birkaç saniye sonra ateş kesildi, ben de Falyalı’nın aracının yanına gittim. Şoför Demirtaş’ın yüzü görünmeyecek bir durumdaydı. Falyalı’nın ise sağa doğru başı kaymıştı. Daha sonra polisi ve ambulansı aradım” dedi. Duruşma 4 Ekim Salı gününe ertelendi.

ZANLILAR IŞIK’I TACİZ ETTİ

Mahkeme salonunda gözlerini bir an bile katillerin üzerinden ayırmayan Işık’ın yaşadığı gerginlik mahkeme salonunda soğuk duş etkisi yarattı. Duruşma tamamlandıktan sonra tanık Halil Işık mahkemeden çıkarıldı. Ardından cezaevine götürülmek üzere mahkeme salonundan çıkarılan Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Halil Işık’a bakarak el hareketi ile taciz etmesinin ardından Halil Işık ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı. Polisin anında müdahale ettiği olay sırasında Işık, suikast zanlılarında yüksek sesle, “Kahpesiniz! Kahpece adam öldürdünüz! Adam değilsiniz!” diye bağırdı. Birkaç saniye süren gerginlik polisin müdahalesiyle büyümeden engellendi.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıHalil IşıkSuikastÖMER TUNÇVEYSEL SAREMUSA ÇİÇEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölmüş babasının mallarını üzerine alıp, sattı!
Ölmüş babasının mallarını üzerine alıp, sattı!
Girne'de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismar
Girne'de 5 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismar
Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu
Yemlik arpa fiyatı 7 TL 25 kuruş oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim