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"Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Erenköy Direnişi'nin 58. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 14:41
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"Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum"
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Sucuoğlu'nun mesajı şu şekilde;

"Şanlı Erenköy Direnişi'nin 58. Yıldönümü nedeniyle, öncelikle şehitlerimizi rahmetle anıyor,  kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
Çanakkale Ruhunun, bereketci azmiyle birleştiği Erenköy direnişi, Kıbrıs Türk halkının kalbinde ayrı bir anlam ifade etmektedir.
Siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, vatan için gözünü kırpmadan canını siper eden gençlerin bir destanı olan Erenköy, Kıbrıs Türkü'nün birlik içinde vatanı uğrunda verdiği efsanevi mücadelenin, dünya tarihine geçmesine imkan yaratmıştır.

Erenköy’deki direnişçi, milli ruh halen ayaktadır ve KKTC'nin, gelişip, güçlenmesine katkı koymamız yönündeki çalışmalarımızda  gerekli motivasyonu bizlere tüm gücüyle sağlamaktadır.
Şanlı Erenköy Direnişi,  güvenliğimizi garantiye almanın önemini de hatırlatmaktadır.
Spordan kültüre, dış ticaretten ekonomik faaliyetlerimize kadar, Kıbrıs Türkü'nün nefes almasını engellemek için her fırsatı kollayan Rum  Liderliğinin, bilmesi gereken yegane gerçek, KKTC Devletinin varlığı ve Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemizin sözkonusu olmadığıdır.

Şanlı Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Erenköy'de o günün gençlerinin, bugünkü abilerimizin bizlere bıraktığı mücadele ve direniş azmi ile manevi mirası, bizden sonraki nesile aktarmak boynumuzun borcudur..."

Anahtar Kelimeler:
Erenköy Direnişi
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