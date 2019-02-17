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Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!

Sağlıklı beslenmenin en önemli öğünlerinden biri olan kahvaltı, metabolizmayı hızlandırmakta ve vücudumuz için büyük bir rol oynamaktadır. Fakat sabahları yanlış tüketilen besinler, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan çıkarabilir. Sizin için kahvaltıda kesinlikle uzak durmanız gereken besinleri paylaştık. İşte o besinler...

17 Şubat 2019 Pazar 17:20
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!

Un mamuller 

Özellikle endüstriyel unlu mamullerden kahvaltıda uzak durmamız gerekiyor. Bu tarz gıdalar midenize zarar vererek, aşırı doymuş yağ ve şeker içerebilir. Dışarıdan satın almak yerine, evinizde yaptığınız unlu mamulleri tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Hem katkı maddelerinden uzak durmuş olacaksını hem de içerisinde daha çok lif ve vitamin olan bir besini tüketeceksiniz.

 İşlenmiş hazır etler 

Marketlerden satın aldığınız işlenmiş hazır etleri (salam, sucuk, sosis) kahvaltıda tüketmek sağlığınızı bozabilir.Bu tarz ürünlerin içerisinde çok fazla doymuş yağ ve sodyum vardır. Aynı zamanda, sindirim sisteminiz içinde zorlayıcı besinlerdir ve mide yanması, mide gazı ve reflüye sebebiyet verebilir Sabahları protein almak istiyorsanız yumurtadan vazgeçmeyin.

Şekerli mısır gevrekleri 

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Lif bakımından çok sağlıklı görünen ve iyi pazarlanan mısır gevrekleri aksine içerisinde çok fazla şeker barındırır. Bu tarz ürünlerin sağlığa hiçbir faydası yoktur. Bazılarında ise yapay renklendiriciler içerir. Bu tarz besinleri kahvaltıda tüketmeyin. Bunun yerine yulaflı yiyecekler tüketebilirsiniz. 

Konsantre meyve suları

Konsantre meyve sularının içerisinde bulunan gıda boyaları ve kimyasalları kahvaltıda tüketmeyin. Onun yerine evinizde taze sıktığınız meyve sularını tüketebilirsiniz. 
Ev yapımı olmayan reçeller 

Marketten satın altıdığınız reçellerin içerisinde çok fazla şeker ve kimyasal ürün bulunur. Bunun yerine kendi yaptığınız reçeli tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ancak kendi yaptığınız reçeli de çok az tüketmeye özen gösterin.

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Son Güncelleme: 17.02.2019 17:23
Anahtar Kelimeler:
SağlıkHaberKahvaltı
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