Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!

Un mamuller



Özellikle endüstriyel unlu mamullerden kahvaltıda uzak durmamız gerekiyor. Bu tarz gıdalar midenize zarar vererek, aşırı doymuş yağ ve şeker içerebilir. Dışarıdan satın almak yerine, evinizde yaptığınız unlu mamulleri tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Hem katkı maddelerinden uzak durmuş olacaksını hem de içerisinde daha çok lif ve vitamin olan bir besini tüketeceksiniz.

İşlenmiş hazır etler



Marketlerden satın aldığınız işlenmiş hazır etleri (salam, sucuk, sosis) kahvaltıda tüketmek sağlığınızı bozabilir.Bu tarz ürünlerin içerisinde çok fazla doymuş yağ ve sodyum vardır. Aynı zamanda, sindirim sisteminiz içinde zorlayıcı besinlerdir ve mide yanması, mide gazı ve reflüye sebebiyet verebilir Sabahları protein almak istiyorsanız yumurtadan vazgeçmeyin.

Şekerli mısır gevrekleri





Lif bakımından çok sağlıklı görünen ve iyi pazarlanan mısır gevrekleri aksine içerisinde çok fazla şeker barındırır. Bu tarz ürünlerin sağlığa hiçbir faydası yoktur. Bazılarında ise yapay renklendiriciler içerir. Bu tarz besinleri kahvaltıda tüketmeyin. Bunun yerine yulaflı yiyecekler tüketebilirsiniz.

Konsantre meyve suları



Konsantre meyve sularının içerisinde bulunan gıda boyaları ve kimyasalları kahvaltıda tüketmeyin. Onun yerine evinizde taze sıktığınız meyve sularını tüketebilirsiniz.

Ev yapımı olmayan reçeller



Marketten satın altıdığınız reçellerin içerisinde çok fazla şeker ve kimyasal ürün bulunur. Bunun yerine kendi yaptığınız reçeli tüketmek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ancak kendi yaptığınız reçeli de çok az tüketmeye özen gösterin.