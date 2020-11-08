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Kahvehaneye saldırı: 3 kişi yaralandı

Adı belirlenemeyen şahıs, tasarrufunda bulunan tabanca ile kahvehane içerisine ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

08 Kasım 2020 Pazar 22:07
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Kahvehaneye saldırı: 3 kişi yaralandı

Bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulanan tabanca ile ateş etmesi sonucu mekânda bulunan 3 kişi yaralanmıştır.

Olayda yaralanan 41 yaşındaki İbrahim Güder, 55 yaşındaki Behiç Kurtçebe ve 52 yaşındaki Tamer Işıklar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor. 

Şahsın, neden ateş ettiğiyle ilgili henüz bir bilgi elde edemedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…

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