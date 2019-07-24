Kalam, sınır dışı edilecek

Ülkede ikamet izinsiz bulunan ve polise sığınan Bangladeşli Abu Kalam dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “İkamet İzinsiz Kalma” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Zanlının, Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek, ülkede izinsiz olduğunu, parası olmadığını ve ülkesine gitmek için polise teslim olmak istediğini ifade eden polis, aynı gün yapılan kontrollerde zanlının 2018 yılı Mayıs ayından bu yana KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, konu şahsın ihraç işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydederek, mahkemeden 6 gün daha tutukluluk talep etti. Mahkeme, zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanabilmesi adına, poliste 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.