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“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak

13 Eylül 2019 Cuma 15:03
“Kalavaç Kültür Festivali” Pazar günü yapılacak

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler Pazar günü gerçekleşecek “Kalavaç Kültür Festivali” öncesi yapılan hazırlıkları ekibiyle yerinde inceledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Karavezirler, Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy’a, belediye personeline ve katkı koyan köylülere teşekkür etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kalavaç’a toplamda 120 metrelik bariyer yapıldığını açıkladı.
Karavezirler, 44 yıl sonra yapılan bariyerlerin ağıllar bölgesine giderken ve su deposuna çıkarken meydana gelebilecek yoldan kayma riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Ali Karavezirler, Kalavaç’tan Yeniceköy’e bağlanan, aynı zamanda Yeniceköy su deposu yolu olarak ve stabilizesi tamamlanan yolun kullanımına açıldığını söyledi.
Başkan Ali Karavezirler, Kalavaç Kültür Festivali”ne Lefkoşa istikametinden gelen misafirlerin Kalavaç’tan çıkarken bu yolu rahatlıkla kullanabileceklerini ifade etti.

(BRT/TAK)

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KalavaçHaber
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