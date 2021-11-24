Kalavaç’ta evin yakınlarına “yanlışlıkla” bomba düştü!

Kalavaç köyündeki bir evin yaklaşık 50 metre yakınlarına bomba düştü.

Düşen bombayla ilgili polis ya da askerden henüz bir açıklama gelmezken, köyün askeri atışın yapıldığı alana yakın olması, bombanın askeri eğitim sırasında atıldığı ihtimalini öne çıkarıyor.

Şans eseri can ya da mal kaybının yaşanmadığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ev sahibi Adil Meraklı, ‘yuvasında’, eşi ve sevdikleriyle barış içerisinde yaşamak istediğini fakat evine 50 metre uzağa, neredeyse bahçesine ‘yanlışlıkla’ bomba düştüğünü söyledi.

Meraklı, “Can ve mal kaybı şuan için yok. Bundan sonraki günler için de garantisi yok” dedi.