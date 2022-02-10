KALBİMİZDESİN…

LANET YAĞDI…

Ülkemizin, hayırsever iş insanlarından Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hain bir pusuda hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı. Korkunç saldırıya kamuoyundan lanet ve başsağlığı yağdı. Falyalı cinayeti, ülkedeki güvenlik teşkilatlanmasının da yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirdi. Öte yandan, polisin KKTC’de infial yaratan, işadamı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü bildirildi.

TOPLAM ALTI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI…

Sevilen ve yardımsever iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın haince pusu kurularak katledildikleri silahlı saldırı sırasında oradan geçtiği iddia edilen kiralık aracın sürücüsü Ömer Tunç gözaltına alınarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlı Ömer Tunç tahkikat memuru Murat Bayram'ın talebiyle tutuklandı. Yargıç Hazan Aksu zanlı Ömer Tunç'a 2 gün tutukluluk emri verdi. Falyalı cinayeti ile ilgili olarak İstanbul’da da dün akşam saatlerinde 3 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda dün yine akşam saatllerinde Ercan Havalima'nında 2 kişi daha tutuklandı.



KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK…

Halil Falyalı, bugün öğle namaz kendi köyü olan Kumyalı’da toprağa verilecek.