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KALDIRIMLAR KİM İÇİN? MAĞUSA’DA YAYALARIN GÜVENLİĞİ YOK!

Gazimağusa’da yaşayan vatandaşlar arabaların kaldırımlara park etmesi ve yürüyecek bir kaldırım bulamamaktan dolayı isyan ediyor.

27 Nisan 2021 Salı 16:22
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KALDIRIMLAR KİM İÇİN? MAĞUSA’DA YAYALARIN GÜVENLİĞİ YOK!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER 

Gazimağusa’da yaşayan vatandaşlar arabaların kaldırımlara park etmesi ve yürüyecek bir kaldırım bulamamaktan dolayı isyan ediyor.

Mağusa’da neredeyse her sokakta aynı manzaranın olduğunu aktaran vatandaşlar, bir yere giderken mecburen yola inmek zorunda kaldıklarını ve kaldırımları işgal eden arabalar yüzünden canlarının tehlikede olduğunu söylüyor. 

Belediyenin bir an önce bu konuyla ilgili harekete geçip, kaldırımları işgal eden araçlara ceza yazmasını ve hem yolların hem de kaldırımların yayalar için daha güvenli hale getirilmesini talep eden vatandaşlar daha öncede şikâyette bulunduklarını ancak şikayetlerine hala daha cevap alamadıklarını söyledi.

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