Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner34

Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor

banner35

KKTC’de yolların artan araba sayısına cevap verememesinin yanıs ıra özellikle şehir içlerinde yeterli oranda park yerinin olmaması vatandaşın park sorunu çekmesine neden oluyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor
banner10

Detay gaztegsinden Taner Ulutaş'ın haberine göre; trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde park çok büyük bir dert olurken vatandaşlar arabalarını boş buldukları yerlere park etmek durumunda kalıyor.

Özellikle Lefkoşa ve Girne’de çekilen park sıkıntısı vatandaşı sıkıntıya sokarken, yayaların salimen yürümesi için yapılan kaldırımlar da arabaların park yeri olmasına neden oluyor.

Kaldırımlara yapılan parklar vatandaşın kaldırım yerine yol kenarından yürümesine neden olurken böylesi durumlarda kazalara da davetiye çıkartılmakta. Bunun yanısıra engelli vatandaşların rahatça kaldırımlarda yürümesinin önüne de geçilirken, kaldırımdan yürüyemeyen birçok vatandaşın bu nedenle arabaların çarpmasına da maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaldırımı işgal eden arabanın fotoğrafını çeken vatandaş, yapmış olduğu açıklamada, park yerleri bitti şimdi kaldırımlarda arabaların park yeri oldu. Bu ne utanmazlıktır ki, kimse bu utanmazlığın önüne geçemiyor dedi.

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, polis ve belediye ekipleri yalnız terminal ve anacaddeler üzerindeki çemberlerde av bekleyeceklerine şehir aralarına da girsinler. Çift park ve köşe üzerine park edilen arabaların yanısıra kaldırımlara park edilen arabalara da ceza kesinler. Gerekirse çekici ile çeksinler ifadesinde bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Yeni Medya akımının KKTC’deki ilk örneklerinden biri
Yeni Medya akımının KKTC’deki ilk örneklerinden biri

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim